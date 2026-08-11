КотировкиРазделы
Валюты / INCE
Назад в Рынок акций США

INCE: Franklin Income Equity Focus ETF

69.18 USD 0.23 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс INCE за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.11, а максимальная — 69.47.

Следите за динамикой Franklin Income Equity Focus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INCE сегодня?

Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) сегодня оценивается на уровне 69.18. Инструмент торгуется в пределах 69.11 - 69.47, вчерашнее закрытие составило 68.95, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INCE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Income Equity Focus ETF?

Franklin Income Equity Focus ETF в настоящее время оценивается в 69.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.70% и USD. Отслеживайте движения INCE на графике в реальном времени.

Как купить акции INCE?

Вы можете купить акции Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) по текущей цене 69.18. Ордера обычно размещаются около 69.18 или 69.48, тогда как 35 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INCE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INCE?

Инвестирование в Franklin Income Equity Focus ETF предполагает учет годового диапазона 63.55 - 69.47 и текущей цены 69.18. Многие сравнивают 1.38% и 3.19% перед размещением ордеров на 69.18 или 69.48. Изучайте ежедневные изменения цены INCE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Income Equity Focus ETF?

Самая высокая цена Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) за последний год составила 69.47. Акции заметно колебались в пределах 63.55 - 69.47, сравнение с 68.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Income Equity Focus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Income Equity Focus ETF?

Самая низкая цена Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) за год составила 63.55. Сравнение с текущими 69.18 и 63.55 - 69.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INCE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INCE?

В прошлом Franklin Income Equity Focus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.95 и 3.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.11 69.47
Годовой диапазон
63.55 69.47
Предыдущее закрытие
68.95
Open
69.12
Bid
69.18
Ask
69.48
Low
69.11
High
69.47
Объем
35
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
1.38%
6-месячное изменение
3.19%
Годовое изменение
3.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%