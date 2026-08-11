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IMST: Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF

7.21 USD 0.02 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IMST за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.19, а максимальная — 7.23.

Следите за динамикой Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IMST сегодня?

Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF (IMST) сегодня оценивается на уровне 7.21. Инструмент торгуется в пределах 7.19 - 7.23, вчерашнее закрытие составило 7.19, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IMST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF?

Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF в настоящее время оценивается в 7.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -84.42% и USD. Отслеживайте движения IMST на графике в реальном времени.

Как купить акции IMST?

Вы можете купить акции Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF (IMST) по текущей цене 7.21. Ордера обычно размещаются около 7.21 или 7.51, тогда как 23 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IMST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IMST?

Инвестирование в Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 6.51 - 47.56 и текущей цены 7.21. Многие сравнивают 1.55% и -37.58% перед размещением ордеров на 7.21 или 7.51. Изучайте ежедневные изменения цены IMST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF?

Самая высокая цена Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF (IMST) за последний год составила 47.56. Акции заметно колебались в пределах 6.51 - 47.56, сравнение с 7.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF?

Самая низкая цена Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF (IMST) за год составила 6.51. Сравнение с текущими 7.21 и 6.51 - 47.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IMST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IMST?

В прошлом Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.19 и -84.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.19 7.23
Годовой диапазон
6.51 47.56
Предыдущее закрытие
7.19
Open
7.21
Bid
7.21
Ask
7.51
Low
7.19
High
7.23
Объем
23
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
1.55%
6-месячное изменение
-37.58%
Годовое изменение
-84.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%