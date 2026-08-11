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ILOW: AB International Low Volatility Equity ETF

47.30 USD 0.40 (0.84%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ILOW за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.28, а максимальная — 47.42.

Следите за динамикой AB International Low Volatility Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ILOW сегодня?

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) сегодня оценивается на уровне 47.30. Инструмент торгуется в пределах 47.28 - 47.42, вчерашнее закрытие составило 47.70, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ILOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB International Low Volatility Equity ETF?

AB International Low Volatility Equity ETF в настоящее время оценивается в 47.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.72% и USD. Отслеживайте движения ILOW на графике в реальном времени.

Как купить акции ILOW?

Вы можете купить акции AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) по текущей цене 47.30. Ордера обычно размещаются около 47.30 или 47.60, тогда как 31 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ILOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ILOW?

Инвестирование в AB International Low Volatility Equity ETF предполагает учет годового диапазона 41.04 - 47.77 и текущей цены 47.30. Многие сравнивают 1.68% и 5.77% перед размещением ордеров на 47.30 или 47.60. Изучайте ежедневные изменения цены ILOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AB International Low Volatility Equity ETF?

Самая высокая цена AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) за последний год составила 47.77. Акции заметно колебались в пределах 41.04 - 47.77, сравнение с 47.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB International Low Volatility Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AB International Low Volatility Equity ETF?

Самая низкая цена AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) за год составила 41.04. Сравнение с текущими 47.30 и 41.04 - 47.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ILOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ILOW?

В прошлом AB International Low Volatility Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.70 и 5.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.28 47.42
Годовой диапазон
41.04 47.77
Предыдущее закрытие
47.70
Open
47.37
Bid
47.30
Ask
47.60
Low
47.28
High
47.42
Объем
31
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
1.68%
6-месячное изменение
5.77%
Годовое изменение
5.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%