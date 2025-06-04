Валюты / IHT
IHT: InnSuites Hospitality Trust Shares of Beneficial Interest
2.42 USD 0.93 (27.76%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IHT за сегодня изменился на -27.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.31, а максимальная — 3.31.
Следите за динамикой InnSuites Hospitality Trust Shares of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.31 3.31
Годовой диапазон
1.70 4.24
- Предыдущее закрытие
- 3.35
- Open
- 3.29
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Low
- 2.31
- High
- 3.31
- Объем
- 470
- Дневное изменение
- -27.76%
- Месячное изменение
- 30.81%
- 6-месячное изменение
- 5.68%
- Годовое изменение
- 35.96%
