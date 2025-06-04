Valute / IHT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IHT: InnSuites Hospitality Trust Shares of Beneficial Interest
1.95 USD 0.04 (2.09%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IHT ha avuto una variazione del 2.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.87 e ad un massimo di 2.03.
Segui le dinamiche di InnSuites Hospitality Trust Shares of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.87 2.03
Intervallo Annuale
1.70 4.24
- Chiusura Precedente
- 1.91
- Apertura
- 1.90
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Minimo
- 1.87
- Massimo
- 2.03
- Volume
- 121
- Variazione giornaliera
- 2.09%
- Variazione Mensile
- 5.41%
- Variazione Semestrale
- -14.85%
- Variazione Annuale
- 9.55%
21 settembre, domenica