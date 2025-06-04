QuotazioniSezioni
Valute / IHT
Tornare a Azioni

IHT: InnSuites Hospitality Trust Shares of Beneficial Interest

1.95 USD 0.04 (2.09%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IHT ha avuto una variazione del 2.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.87 e ad un massimo di 2.03.

Segui le dinamiche di InnSuites Hospitality Trust Shares of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IHT News

Intervallo Giornaliero
1.87 2.03
Intervallo Annuale
1.70 4.24
Chiusura Precedente
1.91
Apertura
1.90
Bid
1.95
Ask
2.25
Minimo
1.87
Massimo
2.03
Volume
121
Variazione giornaliera
2.09%
Variazione Mensile
5.41%
Variazione Semestrale
-14.85%
Variazione Annuale
9.55%
21 settembre, domenica