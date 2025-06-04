Währungen / IHT
IHT: InnSuites Hospitality Trust Shares of Beneficial Interest
1.89 USD 0.02 (1.05%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IHT hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.87 bis zu einem Hoch von 2.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die InnSuites Hospitality Trust Shares of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.87 2.03
Jahresspanne
1.70 4.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.91
- Eröffnung
- 1.90
- Bid
- 1.89
- Ask
- 2.19
- Tief
- 1.87
- Hoch
- 2.03
- Volumen
- 101
- Tagesänderung
- -1.05%
- Monatsänderung
- 2.16%
- 6-Monatsänderung
- -17.47%
- Jahresänderung
- 6.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K