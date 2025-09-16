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IGOV: iShares International Treasury Bond ETF

41.19 USD 0.26 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IGOV за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.17, а максимальная — 41.42.

Следите за динамикой iShares International Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IGOV сегодня?

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) сегодня оценивается на уровне 41.19. Инструмент торгуется в пределах 41.17 - 41.42, вчерашнее закрытие составило 41.45, а торговый объем достиг 310. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares International Treasury Bond ETF?

iShares International Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 41.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.69% и USD. Отслеживайте движения IGOV на графике в реальном времени.

Как купить акции IGOV?

Вы можете купить акции iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) по текущей цене 41.19. Ордера обычно размещаются около 41.19 или 41.49, тогда как 310 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IGOV?

Инвестирование в iShares International Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 40.27 - 43.39 и текущей цены 41.19. Многие сравнивают 0.41% и -3.29% перед размещением ордеров на 41.19 или 41.49. Изучайте ежедневные изменения цены IGOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares International Treasury Bond ETF?

Самая высокая цена iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) за последний год составила 43.39. Акции заметно колебались в пределах 40.27 - 43.39, сравнение с 41.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares International Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares International Treasury Bond ETF?

Самая низкая цена iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) за год составила 40.27. Сравнение с текущими 41.19 и 40.27 - 43.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IGOV?

В прошлом iShares International Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.45 и -1.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.17 41.42
Годовой диапазон
40.27 43.39
Предыдущее закрытие
41.45
Open
41.30
Bid
41.19
Ask
41.49
Low
41.17
High
41.42
Объем
310
Дневное изменение
-0.63%
Месячное изменение
0.41%
6-месячное изменение
-3.29%
Годовое изменение
-1.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%