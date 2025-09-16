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IGOV: iShares International Treasury Bond ETF
Курс IGOV за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.17, а максимальная — 41.42.
Следите за динамикой iShares International Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGOV сегодня?
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) сегодня оценивается на уровне 41.19. Инструмент торгуется в пределах 41.17 - 41.42, вчерашнее закрытие составило 41.45, а торговый объем достиг 310. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares International Treasury Bond ETF?
iShares International Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 41.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.69% и USD. Отслеживайте движения IGOV на графике в реальном времени.
Как купить акции IGOV?
Вы можете купить акции iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) по текущей цене 41.19. Ордера обычно размещаются около 41.19 или 41.49, тогда как 310 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGOV?
Инвестирование в iShares International Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 40.27 - 43.39 и текущей цены 41.19. Многие сравнивают 0.41% и -3.29% перед размещением ордеров на 41.19 или 41.49. Изучайте ежедневные изменения цены IGOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares International Treasury Bond ETF?
Самая высокая цена iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) за последний год составила 43.39. Акции заметно колебались в пределах 40.27 - 43.39, сравнение с 41.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares International Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares International Treasury Bond ETF?
Самая низкая цена iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) за год составила 40.27. Сравнение с текущими 41.19 и 40.27 - 43.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGOV?
В прошлом iShares International Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.45 и -1.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.45
- Open
- 41.30
- Bid
- 41.19
- Ask
- 41.49
- Low
- 41.17
- High
- 41.42
- Объем
- 310
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- -3.29%
- Годовое изменение
- -1.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%