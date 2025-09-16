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IGOV: iShares 全球国债 ETF

41.24 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGOV汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点41.22和高点41.34进行交易。

关注iShares 全球国债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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IGOV新闻

常见问题解答

IGOV股票今天的价格是多少？

iShares 全球国债 ETF股票今天的定价为41.24。它在41.22 - 41.34范围内交易，昨天的收盘价为41.19，交易量达到105。IGOV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 全球国债 ETF股票是否支付股息？

iShares 全球国债 ETF目前的价值为41.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.58%和USD。实时查看图表以跟踪IGOV走势。

如何购买IGOV股票？

您可以以41.24的当前价格购买iShares 全球国债 ETF股票。订单通常设置在41.24或41.54附近，而105和-0.15%显示市场活动。立即关注IGOV的实时图表更新。

如何投资IGOV股票？

投资iShares 全球国债 ETF需要考虑年度范围40.27 - 43.39和当前价格41.24。许多人在以41.24或41.54下订单之前，会比较0.54%和。实时查看IGOV价格图表，了解每日变化。

iShares 全球国债 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 全球国债 ETF的最高价格是43.39。在40.27 - 43.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 全球国债 ETF的绩效。

iShares 全球国债 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 全球国债 ETF（IGOV）的最低价格为40.27。将其与当前的41.24和40.27 - 43.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGOV股票是什么时候拆分的？

iShares 全球国债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.19和-1.58%中可见。

日范围
41.22 41.34
年范围
40.27 43.39
前一天收盘价
41.19
开盘价
41.30
卖价
41.24
买价
41.54
最低价
41.22
最高价
41.34
交易量
105
日变化
0.12%
月变化
0.54%
6个月变化
-3.17%
年变化
-1.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%