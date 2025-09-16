IGOV: iShares 全球国债 ETF
今日IGOV汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点41.22和高点41.34进行交易。
关注iShares 全球国债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
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常见问题解答
IGOV股票今天的价格是多少？
iShares 全球国债 ETF股票今天的定价为41.24。它在41.22 - 41.34范围内交易，昨天的收盘价为41.19，交易量达到105。IGOV的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 全球国债 ETF股票是否支付股息？
iShares 全球国债 ETF目前的价值为41.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.58%和USD。实时查看图表以跟踪IGOV走势。
如何购买IGOV股票？
您可以以41.24的当前价格购买iShares 全球国债 ETF股票。订单通常设置在41.24或41.54附近，而105和-0.15%显示市场活动。立即关注IGOV的实时图表更新。
如何投资IGOV股票？
投资iShares 全球国债 ETF需要考虑年度范围40.27 - 43.39和当前价格41.24。许多人在以41.24或41.54下订单之前，会比较0.54%和。实时查看IGOV价格图表，了解每日变化。
iShares 全球国债 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 全球国债 ETF的最高价格是43.39。在40.27 - 43.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 全球国债 ETF的绩效。
iShares 全球国债 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 全球国债 ETF（IGOV）的最低价格为40.27。将其与当前的41.24和40.27 - 43.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IGOV股票是什么时候拆分的？
iShares 全球国债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.19和-1.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.19
- 开盘价
- 41.30
- 卖价
- 41.24
- 买价
- 41.54
- 最低价
- 41.22
- 最高价
- 41.34
- 交易量
- 105
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- -3.17%
- 年变化
- -1.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%