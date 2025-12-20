Курс IGE за сегодня изменился на 3.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.05, а максимальная — 62.53.

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