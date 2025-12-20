IGE: iShares 北美自然资源 ETF
今日IGE汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点62.77和高点63.06进行交易。
关注iShares 北美自然资源 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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IGE新闻
常见问题解答
IGE股票今天的价格是多少？
iShares 北美自然资源 ETF股票今天的定价为63.01。它在62.77 - 63.06范围内交易，昨天的收盘价为62.49，交易量达到187。IGE的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 北美自然资源 ETF股票是否支付股息？
iShares 北美自然资源 ETF目前的价值为63.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.01%和USD。实时查看图表以跟踪IGE走势。
如何购买IGE股票？
您可以以63.01的当前价格购买iShares 北美自然资源 ETF股票。订单通常设置在63.01或63.31附近，而187和0.37%显示市场活动。立即关注IGE的实时图表更新。
如何投资IGE股票？
投资iShares 北美自然资源 ETF需要考虑年度范围46.65 - 63.91和当前价格63.01。许多人在以63.01或63.31下订单之前，会比较6.24%和。实时查看IGE价格图表，了解每日变化。
iShares 北美自然资源 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 北美自然资源 ETF的最高价格是63.91。在46.65 - 63.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 北美自然资源 ETF的绩效。
iShares 北美自然资源 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 北美自然资源 ETF（IGE）的最低价格为46.65。将其与当前的63.01和46.65 - 63.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IGE股票是什么时候拆分的？
iShares 北美自然资源 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.49和32.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 62.49
- 开盘价
- 62.78
- 卖价
- 63.01
- 买价
- 63.31
- 最低价
- 62.77
- 最高价
- 63.06
- 交易量
- 187
- 日变化
- 0.83%
- 月变化
- 6.24%
- 6个月变化
- -0.72%
- 年变化
- 32.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%