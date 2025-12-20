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IGE: iShares 北美自然资源 ETF

63.01 USD 0.52 (0.83%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGE汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点62.77和高点63.06进行交易。

关注iShares 北美自然资源 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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IGE新闻

常见问题解答

IGE股票今天的价格是多少？

iShares 北美自然资源 ETF股票今天的定价为63.01。它在62.77 - 63.06范围内交易，昨天的收盘价为62.49，交易量达到187。IGE的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 北美自然资源 ETF股票是否支付股息？

iShares 北美自然资源 ETF目前的价值为63.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.01%和USD。实时查看图表以跟踪IGE走势。

如何购买IGE股票？

您可以以63.01的当前价格购买iShares 北美自然资源 ETF股票。订单通常设置在63.01或63.31附近，而187和0.37%显示市场活动。立即关注IGE的实时图表更新。

如何投资IGE股票？

投资iShares 北美自然资源 ETF需要考虑年度范围46.65 - 63.91和当前价格63.01。许多人在以63.01或63.31下订单之前，会比较6.24%和。实时查看IGE价格图表，了解每日变化。

iShares 北美自然资源 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 北美自然资源 ETF的最高价格是63.91。在46.65 - 63.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 北美自然资源 ETF的绩效。

iShares 北美自然资源 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 北美自然资源 ETF（IGE）的最低价格为46.65。将其与当前的63.01和46.65 - 63.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGE股票是什么时候拆分的？

iShares 北美自然资源 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.49和32.01%中可见。

日范围
62.77 63.06
年范围
46.65 63.91
前一天收盘价
62.49
开盘价
62.78
卖价
63.01
买价
63.31
最低价
62.77
最高价
63.06
交易量
187
日变化
0.83%
月变化
6.24%
6个月变化
-0.72%
年变化
32.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%