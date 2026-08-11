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IGAC: Invest Green Acquisition Corporation - Class A

10.02 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IGAC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.03.

Следите за динамикой Invest Green Acquisition Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IGAC сегодня?

Invest Green Acquisition Corporation - Class A (IGAC) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.02, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invest Green Acquisition Corporation - Class A?

Invest Green Acquisition Corporation - Class A в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.70% и USD. Отслеживайте движения IGAC на графике в реальном времени.

Как купить акции IGAC?

Вы можете купить акции Invest Green Acquisition Corporation - Class A (IGAC) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IGAC?

Инвестирование в Invest Green Acquisition Corporation - Class A предполагает учет годового диапазона 9.82 - 10.05 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 0.00% и 0.70% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены IGAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invest Green Acquisition Corporation - Class A?

Самая высокая цена Invest Green Acquisition Corporation - Class A (IGAC) за последний год составила 10.05. Акции заметно колебались в пределах 9.82 - 10.05, сравнение с 10.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invest Green Acquisition Corporation - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invest Green Acquisition Corporation - Class A?

Самая низкая цена Invest Green Acquisition Corporation - Class A (IGAC) за год составила 9.82. Сравнение с текущими 10.02 и 9.82 - 10.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IGAC?

В прошлом Invest Green Acquisition Corporation - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.02 и 0.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.02 10.03
Годовой диапазон
9.82 10.05
Предыдущее закрытие
10.02
Open
10.02
Bid
10.02
Ask
10.32
Low
10.02
High
10.03
Объем
18
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.70%
Годовое изменение
0.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%