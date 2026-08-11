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IGAC: Invest Green Acquisition Corporation - Class A
Курс IGAC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.03.
Следите за динамикой Invest Green Acquisition Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGAC сегодня?
Invest Green Acquisition Corporation - Class A (IGAC) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.02, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invest Green Acquisition Corporation - Class A?
Invest Green Acquisition Corporation - Class A в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.70% и USD. Отслеживайте движения IGAC на графике в реальном времени.
Как купить акции IGAC?
Вы можете купить акции Invest Green Acquisition Corporation - Class A (IGAC) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGAC?
Инвестирование в Invest Green Acquisition Corporation - Class A предполагает учет годового диапазона 9.82 - 10.05 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 0.00% и 0.70% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены IGAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invest Green Acquisition Corporation - Class A?
Самая высокая цена Invest Green Acquisition Corporation - Class A (IGAC) за последний год составила 10.05. Акции заметно колебались в пределах 9.82 - 10.05, сравнение с 10.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invest Green Acquisition Corporation - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invest Green Acquisition Corporation - Class A?
Самая низкая цена Invest Green Acquisition Corporation - Class A (IGAC) за год составила 9.82. Сравнение с текущими 10.02 и 9.82 - 10.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGAC?
В прошлом Invest Green Acquisition Corporation - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.02 и 0.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.02
- Open
- 10.02
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Low
- 10.02
- High
- 10.03
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.70%
- Годовое изменение
- 0.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%