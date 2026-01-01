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IFV: First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
Курс IFV за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.89, а максимальная — 26.06.
Следите за динамикой First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IFV сегодня?
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) сегодня оценивается на уровне 25.97. Инструмент торгуется в пределах 25.89 - 26.06, вчерашнее закрытие составило 26.11, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IFV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF?
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF в настоящее время оценивается в 25.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.14% и USD. Отслеживайте движения IFV на графике в реальном времени.
Как купить акции IFV?
Вы можете купить акции First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) по текущей цене 25.97. Ордера обычно размещаются около 25.97 или 26.27, тогда как 41 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IFV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IFV?
Инвестирование в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF предполагает учет годового диапазона 23.19 - 28.52 и текущей цены 25.97. Многие сравнивают 2.81% и -4.98% перед размещением ордеров на 25.97 или 26.27. Изучайте ежедневные изменения цены IFV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF?
Самая высокая цена First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) за последний год составила 28.52. Акции заметно колебались в пределах 23.19 - 28.52, сравнение с 26.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF?
Самая низкая цена First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) за год составила 23.19. Сравнение с текущими 25.97 и 23.19 - 28.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IFV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IFV?
В прошлом First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.11 и 10.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.11
- Open
- 25.99
- Bid
- 25.97
- Ask
- 26.27
- Low
- 25.89
- High
- 26.06
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 2.81%
- 6-месячное изменение
- -4.98%
- Годовое изменение
- 10.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%