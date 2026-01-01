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IFV: First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

25.97 USD 0.14 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IFV за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.89, а максимальная — 26.06.

Следите за динамикой First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IFV сегодня?

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) сегодня оценивается на уровне 25.97. Инструмент торгуется в пределах 25.89 - 26.06, вчерашнее закрытие составило 26.11, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IFV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF?

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF в настоящее время оценивается в 25.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.14% и USD. Отслеживайте движения IFV на графике в реальном времени.

Как купить акции IFV?

Вы можете купить акции First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) по текущей цене 25.97. Ордера обычно размещаются около 25.97 или 26.27, тогда как 41 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IFV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IFV?

Инвестирование в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF предполагает учет годового диапазона 23.19 - 28.52 и текущей цены 25.97. Многие сравнивают 2.81% и -4.98% перед размещением ордеров на 25.97 или 26.27. Изучайте ежедневные изменения цены IFV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF?

Самая высокая цена First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) за последний год составила 28.52. Акции заметно колебались в пределах 23.19 - 28.52, сравнение с 26.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF?

Самая низкая цена First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) за год составила 23.19. Сравнение с текущими 25.97 и 23.19 - 28.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IFV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IFV?

В прошлом First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.11 и 10.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.89 26.06
Годовой диапазон
23.19 28.52
Предыдущее закрытие
26.11
Open
25.99
Bid
25.97
Ask
26.27
Low
25.89
High
26.06
Объем
41
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
2.81%
6-месячное изменение
-4.98%
Годовое изменение
10.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%