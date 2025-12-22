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IFV: First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

26.07 USD 0.10 (0.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IFV汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点25.90和高点26.07进行交易。

关注First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IFV新闻

常见问题解答

IFV股票今天的价格是多少？

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF股票今天的定价为26.07。它在25.90 - 26.07范围内交易，昨天的收盘价为25.97，交易量达到18。IFV的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF股票是否支付股息？

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF目前的价值为26.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.56%和USD。实时查看图表以跟踪IFV走势。

如何购买IFV股票？

您可以以26.07的当前价格购买First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF股票。订单通常设置在26.07或26.37附近，而18和0.35%显示市场活动。立即关注IFV的实时图表更新。

如何投资IFV股票？

投资First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF需要考虑年度范围23.19 - 28.52和当前价格26.07。许多人在以26.07或26.37下订单之前，会比较3.21%和。实时查看IFV价格图表，了解每日变化。

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF的最高价格是28.52。在23.19 - 28.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF的绩效。

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF（IFV）的最低价格为23.19。将其与当前的26.07和23.19 - 28.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IFV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IFV股票是什么时候拆分的？

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.97和10.56%中可见。

日范围
25.90 26.07
年范围
23.19 28.52
前一天收盘价
25.97
开盘价
25.98
卖价
26.07
买价
26.37
最低价
25.90
最高价
26.07
交易量
18
日变化
0.39%
月变化
3.21%
6个月变化
-4.61%
年变化
10.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%