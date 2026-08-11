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IFLO: VictoryShares International Free Cash Flow ETF
Курс IFLO за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.83, а максимальная — 36.61.
Следите за динамикой VictoryShares International Free Cash Flow ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IFLO сегодня?
VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) сегодня оценивается на уровне 36.07. Инструмент торгуется в пределах 35.83 - 36.61, вчерашнее закрытие составило 36.02, а торговый объем достиг 154. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IFLO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares International Free Cash Flow ETF?
VictoryShares International Free Cash Flow ETF в настоящее время оценивается в 36.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.20% и USD. Отслеживайте движения IFLO на графике в реальном времени.
Как купить акции IFLO?
Вы можете купить акции VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) по текущей цене 36.07. Ордера обычно размещаются около 36.07 или 36.37, тогда как 154 и 0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IFLO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IFLO?
Инвестирование в VictoryShares International Free Cash Flow ETF предполагает учет годового диапазона 26.78 - 37.02 и текущей цены 36.07. Многие сравнивают 4.13% и 13.82% перед размещением ордеров на 36.07 или 36.37. Изучайте ежедневные изменения цены IFLO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares International Free Cash Flow ETF?
Самая высокая цена VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) за последний год составила 37.02. Акции заметно колебались в пределах 26.78 - 37.02, сравнение с 36.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares International Free Cash Flow ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares International Free Cash Flow ETF?
Самая низкая цена VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) за год составила 26.78. Сравнение с текущими 36.07 и 26.78 - 37.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IFLO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IFLO?
В прошлом VictoryShares International Free Cash Flow ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.02 и 33.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.02
- Open
- 35.87
- Bid
- 36.07
- Ask
- 36.37
- Low
- 35.83
- High
- 36.61
- Объем
- 154
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 4.13%
- 6-месячное изменение
- 13.82%
- Годовое изменение
- 33.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%