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IDEQ: Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF

35.63 USD 0.23 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IDEQ за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.53, а максимальная — 35.68.

Следите за динамикой Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IDEQ сегодня?

Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) сегодня оценивается на уровне 35.63. Инструмент торгуется в пределах 35.53 - 35.68, вчерашнее закрытие составило 35.86, а торговый объем достиг 313. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF?

Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF в настоящее время оценивается в 35.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.01% и USD. Отслеживайте движения IDEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции IDEQ?

Вы можете купить акции Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) по текущей цене 35.63. Ордера обычно размещаются около 35.63 или 35.93, тогда как 313 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IDEQ?

Инвестирование в Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF предполагает учет годового диапазона 26.97 - 36.28 и текущей цены 35.63. Многие сравнивают 3.16% и 4.62% перед размещением ордеров на 35.63 или 35.93. Изучайте ежедневные изменения цены IDEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF?

Самая высокая цена Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) за последний год составила 36.28. Акции заметно колебались в пределах 26.97 - 36.28, сравнение с 35.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF?

Самая низкая цена Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) за год составила 26.97. Сравнение с текущими 35.63 и 26.97 - 36.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IDEQ?

В прошлом Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.86 и 32.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.53 35.68
Годовой диапазон
26.97 36.28
Предыдущее закрытие
35.86
Open
35.64
Bid
35.63
Ask
35.93
Low
35.53
High
35.68
Объем
313
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
3.16%
6-месячное изменение
4.62%
Годовое изменение
32.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%