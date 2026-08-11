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ICPY: Tweedy, Browne International Insider + Value ETF

13.11 USD 0.08 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ICPY за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.09, а максимальная — 13.52.

Следите за динамикой Tweedy, Browne International Insider + Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ICPY сегодня?

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) сегодня оценивается на уровне 13.11. Инструмент торгуется в пределах 13.09 - 13.52, вчерашнее закрытие составило 13.19, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICPY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tweedy, Browne International Insider + Value ETF?

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF в настоящее время оценивается в 13.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.36% и USD. Отслеживайте движения ICPY на графике в реальном времени.

Как купить акции ICPY?

Вы можете купить акции Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) по текущей цене 13.11. Ордера обычно размещаются около 13.11 или 13.41, тогда как 22 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICPY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ICPY?

Инвестирование в Tweedy, Browne International Insider + Value ETF предполагает учет годового диапазона 9.84 - 13.52 и текущей цены 13.11. Многие сравнивают 0.15% и 10.91% перед размещением ордеров на 13.11 или 13.41. Изучайте ежедневные изменения цены ICPY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tweedy, Browne International Insider + Value ETF?

Самая высокая цена Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) за последний год составила 13.52. Акции заметно колебались в пределах 9.84 - 13.52, сравнение с 13.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tweedy, Browne International Insider + Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tweedy, Browne International Insider + Value ETF?

Самая низкая цена Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) за год составила 9.84. Сравнение с текущими 13.11 и 9.84 - 13.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICPY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ICPY?

В прошлом Tweedy, Browne International Insider + Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.19 и 31.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.09 13.52
Годовой диапазон
9.84 13.52
Предыдущее закрытие
13.19
Open
13.10
Bid
13.11
Ask
13.41
Low
13.09
High
13.52
Объем
22
Дневное изменение
-0.61%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
10.91%
Годовое изменение
31.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%