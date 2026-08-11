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ICPY: Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Курс ICPY за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.09, а максимальная — 13.52.
Следите за динамикой Tweedy, Browne International Insider + Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ICPY сегодня?
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) сегодня оценивается на уровне 13.11. Инструмент торгуется в пределах 13.09 - 13.52, вчерашнее закрытие составило 13.19, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICPY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tweedy, Browne International Insider + Value ETF?
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF в настоящее время оценивается в 13.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.36% и USD. Отслеживайте движения ICPY на графике в реальном времени.
Как купить акции ICPY?
Вы можете купить акции Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) по текущей цене 13.11. Ордера обычно размещаются около 13.11 или 13.41, тогда как 22 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICPY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ICPY?
Инвестирование в Tweedy, Browne International Insider + Value ETF предполагает учет годового диапазона 9.84 - 13.52 и текущей цены 13.11. Многие сравнивают 0.15% и 10.91% перед размещением ордеров на 13.11 или 13.41. Изучайте ежедневные изменения цены ICPY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tweedy, Browne International Insider + Value ETF?
Самая высокая цена Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) за последний год составила 13.52. Акции заметно колебались в пределах 9.84 - 13.52, сравнение с 13.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tweedy, Browne International Insider + Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tweedy, Browne International Insider + Value ETF?
Самая низкая цена Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) за год составила 9.84. Сравнение с текущими 13.11 и 9.84 - 13.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICPY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ICPY?
В прошлом Tweedy, Browne International Insider + Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.19 и 31.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.19
- Open
- 13.10
- Bid
- 13.11
- Ask
- 13.41
- Low
- 13.09
- High
- 13.52
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- 10.91%
- Годовое изменение
- 31.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%