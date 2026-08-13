ICPY: Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
今日ICPY汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点13.12和高点13.52进行交易。
关注Tweedy, Browne International Insider + Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ICPY股票今天的价格是多少？
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF股票今天的定价为13.14。它在13.12 - 13.52范围内交易，昨天的收盘价为13.11，交易量达到48。ICPY的实时价格图表显示了这些更新。
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF股票是否支付股息？
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF目前的价值为13.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.66%和USD。实时查看图表以跟踪ICPY走势。
如何购买ICPY股票？
您可以以13.14的当前价格购买Tweedy, Browne International Insider + Value ETF股票。订单通常设置在13.14或13.44附近，而48和-0.08%显示市场活动。立即关注ICPY的实时图表更新。
如何投资ICPY股票？
投资Tweedy, Browne International Insider + Value ETF需要考虑年度范围9.84 - 13.52和当前价格13.14。许多人在以13.14或13.44下订单之前，会比较0.38%和。实时查看ICPY价格图表，了解每日变化。
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tweedy, Browne International Insider + Value ETF的最高价格是13.52。在9.84 - 13.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tweedy, Browne International Insider + Value ETF的绩效。
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF股票的最低价格是多少？
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF（ICPY）的最低价格为9.84。将其与当前的13.14和9.84 - 13.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ICPY股票是什么时候拆分的？
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.11和31.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.11
- 开盘价
- 13.15
- 卖价
- 13.14
- 买价
- 13.44
- 最低价
- 13.12
- 最高价
- 13.52
- 交易量
- 48
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 0.38%
- 6个月变化
- 11.17%
- 年变化
- 31.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%