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ICPY: Tweedy, Browne International Insider + Value ETF

13.14 USD 0.03 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ICPY汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点13.12和高点13.52进行交易。

关注Tweedy, Browne International Insider + Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ICPY股票今天的价格是多少？

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF股票今天的定价为13.14。它在13.12 - 13.52范围内交易，昨天的收盘价为13.11，交易量达到48。ICPY的实时价格图表显示了这些更新。

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF股票是否支付股息？

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF目前的价值为13.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.66%和USD。实时查看图表以跟踪ICPY走势。

如何购买ICPY股票？

您可以以13.14的当前价格购买Tweedy, Browne International Insider + Value ETF股票。订单通常设置在13.14或13.44附近，而48和-0.08%显示市场活动。立即关注ICPY的实时图表更新。

如何投资ICPY股票？

投资Tweedy, Browne International Insider + Value ETF需要考虑年度范围9.84 - 13.52和当前价格13.14。许多人在以13.14或13.44下订单之前，会比较0.38%和。实时查看ICPY价格图表，了解每日变化。

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tweedy, Browne International Insider + Value ETF的最高价格是13.52。在9.84 - 13.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tweedy, Browne International Insider + Value ETF的绩效。

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF股票的最低价格是多少？

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF（ICPY）的最低价格为9.84。将其与当前的13.14和9.84 - 13.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ICPY股票是什么时候拆分的？

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.11和31.66%中可见。

日范围
13.12 13.52
年范围
9.84 13.52
前一天收盘价
13.11
开盘价
13.15
卖价
13.14
买价
13.44
最低价
13.12
最高价
13.52
交易量
48
日变化
0.23%
月变化
0.38%
6个月变化
11.17%
年变化
31.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%