Курс IBRN за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.93, а максимальная — 39.10.

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