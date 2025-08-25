- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IBLC: iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF
Курс IBLC за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.41, а максимальная — 43.25.
Следите за динамикой iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IBLC
- ETFs in Spotlight as Coinbase Shares Slip Post Q1 Earnings Miss
- The Rise Of Corporate Blockchains
- Cryptoassets At A Crossroads: Volatility, Adoption, And Changing Investor Perspectives
- ETFs in Spotlight as Coinbase Lags Q4 Earnings & Revenue Estimates
- Whale’s Insight: Onchain Utility, Offchain Control
- What's Going On With BitMine Stock Thursday? - BitMine Immersion (AMEX:BMNR)
- ETFs in Spotlight as Coinbase Shares Slip Despite Upbeat Q3 Earnings
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- How Younger Generations Are Redefining Wealth Through Crypto And Collectibles
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IBLC сегодня?
iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) сегодня оценивается на уровне 42.41. Инструмент торгуется в пределах 42.41 - 43.25, вчерашнее закрытие составило 43.43, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBLC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF?
iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF в настоящее время оценивается в 42.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.58% и USD. Отслеживайте движения IBLC на графике в реальном времени.
Как купить акции IBLC?
Вы можете купить акции iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) по текущей цене 42.41. Ордера обычно размещаются около 42.41 или 42.71, тогда как 27 и -0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBLC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IBLC?
Инвестирование в iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF предполагает учет годового диапазона 34.27 - 56.93 и текущей цены 42.41. Многие сравнивают -0.86% и 8.74% перед размещением ордеров на 42.41 или 42.71. Изучайте ежедневные изменения цены IBLC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF?
Самая высокая цена iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) за последний год составила 56.93. Акции заметно колебались в пределах 34.27 - 56.93, сравнение с 43.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF?
Самая низкая цена iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) за год составила 34.27. Сравнение с текущими 42.41 и 34.27 - 56.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBLC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IBLC?
В прошлом iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.43 и 12.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.43
- Open
- 42.81
- Bid
- 42.41
- Ask
- 42.71
- Low
- 42.41
- High
- 43.25
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -2.35%
- Месячное изменение
- -0.86%
- 6-месячное изменение
- 8.74%
- Годовое изменение
- 12.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%