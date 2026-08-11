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IALT: iShares Systematic Alternatives Active ETF

28.94 USD 0.04 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IALT за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.83, а максимальная — 29.05.

Следите за динамикой iShares Systematic Alternatives Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IALT сегодня?

iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) сегодня оценивается на уровне 28.94. Инструмент торгуется в пределах 28.83 - 29.05, вчерашнее закрытие составило 28.90, а торговый объем достиг 3015. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IALT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Systematic Alternatives Active ETF?

iShares Systematic Alternatives Active ETF в настоящее время оценивается в 28.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.16% и USD. Отслеживайте движения IALT на графике в реальном времени.

Как купить акции IALT?

Вы можете купить акции iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) по текущей цене 28.94. Ордера обычно размещаются около 28.94 или 29.24, тогда как 3015 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IALT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IALT?

Инвестирование в iShares Systematic Alternatives Active ETF предполагает учет годового диапазона 24.97 - 29.05 и текущей цены 28.94. Многие сравнивают 1.01% и 9.79% перед размещением ордеров на 28.94 или 29.24. Изучайте ежедневные изменения цены IALT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Systematic Alternatives Active ETF?

Самая высокая цена iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) за последний год составила 29.05. Акции заметно колебались в пределах 24.97 - 29.05, сравнение с 28.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Systematic Alternatives Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Systematic Alternatives Active ETF?

Самая низкая цена iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) за год составила 24.97. Сравнение с текущими 28.94 и 24.97 - 29.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IALT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IALT?

В прошлом iShares Systematic Alternatives Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.90 и 15.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.83 29.05
Годовой диапазон
24.97 29.05
Предыдущее закрытие
28.90
Open
28.94
Bid
28.94
Ask
29.24
Low
28.83
High
29.05
Объем
3.015 K
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
1.01%
6-месячное изменение
9.79%
Годовое изменение
15.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%