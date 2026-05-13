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HYUP: Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
Курс HYUP за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.38, а максимальная — 41.54.
Следите за динамикой Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HYUP сегодня?
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) сегодня оценивается на уровне 41.54. Инструмент торгуется в пределах 41.38 - 41.54, вчерашнее закрытие составило 41.49, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYUP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF?
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 41.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.49% и USD. Отслеживайте движения HYUP на графике в реальном времени.
Как купить акции HYUP?
Вы можете купить акции Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) по текущей цене 41.54. Ордера обычно размещаются около 41.54 или 41.84, тогда как 7 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYUP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HYUP?
Инвестирование в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 41.04 - 42.91 и текущей цены 41.54. Многие сравнивают 0.87% и -0.72% перед размещением ордеров на 41.54 или 41.84. Изучайте ежедневные изменения цены HYUP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF?
Самая высокая цена Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) за последний год составила 42.91. Акции заметно колебались в пределах 41.04 - 42.91, сравнение с 41.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF?
Самая низкая цена Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) за год составила 41.04. Сравнение с текущими 41.54 и 41.04 - 42.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYUP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HYUP?
В прошлом Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.49 и -1.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.49
- Open
- 41.38
- Bid
- 41.54
- Ask
- 41.84
- Low
- 41.38
- High
- 41.54
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.87%
- 6-месячное изменение
- -0.72%
- Годовое изменение
- -1.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%