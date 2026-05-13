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HYUP: Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

41.40 USD 0.14 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYUP汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点41.37和高点41.42进行交易。

关注Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYUP新闻

常见问题解答

HYUP股票今天的价格是多少？

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF股票今天的定价为41.40。它在41.37 - 41.42范围内交易，昨天的收盘价为41.54，交易量达到13。HYUP的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF股票是否支付股息？

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF目前的价值为41.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.83%和USD。实时查看图表以跟踪HYUP走势。

如何购买HYUP股票？

您可以以41.40的当前价格购买Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在41.40或41.70附近，而13和0.02%显示市场活动。立即关注HYUP的实时图表更新。

如何投资HYUP股票？

投资Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF需要考虑年度范围41.04 - 42.91和当前价格41.40。许多人在以41.40或41.70下订单之前，会比较0.53%和。实时查看HYUP价格图表，了解每日变化。

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF的最高价格是42.91。在41.04 - 42.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF的绩效。

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF（HYUP）的最低价格为41.04。将其与当前的41.40和41.04 - 42.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYUP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYUP股票是什么时候拆分的？

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.54和-1.83%中可见。

日范围
41.37 41.42
年范围
41.04 42.91
前一天收盘价
41.54
开盘价
41.39
卖价
41.40
买价
41.70
最低价
41.37
最高价
41.42
交易量
13
日变化
-0.34%
月变化
0.53%
6个月变化
-1.05%
年变化
-1.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%