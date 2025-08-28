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HYT: Blackrock Corporate High Yield Fund Inc
Курс HYT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.40, а максимальная — 8.44.
Следите за динамикой Blackrock Corporate High Yield Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HYT сегодня?
Blackrock Corporate High Yield Fund Inc (HYT) сегодня оценивается на уровне 8.41. Инструмент торгуется в пределах 8.40 - 8.44, вчерашнее закрытие составило 8.41, а торговый объем достиг 701. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock Corporate High Yield Fund Inc?
Blackrock Corporate High Yield Fund Inc в настоящее время оценивается в 8.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.19% и USD. Отслеживайте движения HYT на графике в реальном времени.
Как купить акции HYT?
Вы можете купить акции Blackrock Corporate High Yield Fund Inc (HYT) по текущей цене 8.41. Ордера обычно размещаются около 8.41 или 8.71, тогда как 701 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HYT?
Инвестирование в Blackrock Corporate High Yield Fund Inc предполагает учет годового диапазона 8.22 - 9.61 и текущей цены 8.41. Многие сравнивают 0.60% и -4.21% перед размещением ордеров на 8.41 или 8.71. Изучайте ежедневные изменения цены HYT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock Corporate High Yield Fund Inc?
Самая высокая цена Blackrock Corporate High Yield Fund Inc (HYT) за последний год составила 9.61. Акции заметно колебались в пределах 8.22 - 9.61, сравнение с 8.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock Corporate High Yield Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock Corporate High Yield Fund Inc?
Самая низкая цена Blackrock Corporate High Yield Fund Inc (HYT) за год составила 8.22. Сравнение с текущими 8.41 и 8.22 - 9.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HYT?
В прошлом Blackrock Corporate High Yield Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.41 и -11.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.41
- Open
- 8.41
- Bid
- 8.41
- Ask
- 8.71
- Low
- 8.40
- High
- 8.44
- Объем
- 701
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- -4.21%
- Годовое изменение
- -11.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%