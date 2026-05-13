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HYDW: Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

46.50 USD 0.07 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HYDW за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.50, а максимальная — 46.58.

Следите за динамикой Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HYDW сегодня?

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) сегодня оценивается на уровне 46.50. Инструмент торгуется в пределах 46.50 - 46.58, вчерашнее закрытие составило 46.57, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYDW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF?

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 46.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.79% и USD. Отслеживайте движения HYDW на графике в реальном времени.

Как купить акции HYDW?

Вы можете купить акции Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) по текущей цене 46.50. Ордера обычно размещаются около 46.50 или 46.80, тогда как 2 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYDW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HYDW?

Инвестирование в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.09 - 47.56 и текущей цены 46.50. Многие сравнивают 0.02% и -0.98% перед размещением ордеров на 46.50 или 46.80. Изучайте ежедневные изменения цены HYDW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF?

Самая высокая цена Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) за последний год составила 47.56. Акции заметно колебались в пределах 46.09 - 47.56, сравнение с 46.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF?

Самая низкая цена Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) за год составила 46.09. Сравнение с текущими 46.50 и 46.09 - 47.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYDW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HYDW?

В прошлом Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.57 и -0.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.50 46.58
Годовой диапазон
46.09 47.56
Предыдущее закрытие
46.57
Open
46.58
Bid
46.50
Ask
46.80
Low
46.50
High
46.58
Объем
2
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.02%
6-месячное изменение
-0.98%
Годовое изменение
-0.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%