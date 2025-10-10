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HRTS: Tema Cardiovascular and Metabolic ETF

37.76 USD 0.51 (1.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HRTS за сегодня изменился на 1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.51, а максимальная — 37.76.

Следите за динамикой Tema Cardiovascular and Metabolic ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HRTS сегодня?

Tema Cardiovascular and Metabolic ETF (HRTS) сегодня оценивается на уровне 37.76. Инструмент торгуется в пределах 37.51 - 37.76, вчерашнее закрытие составило 37.25, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HRTS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tema Cardiovascular and Metabolic ETF?

Tema Cardiovascular and Metabolic ETF в настоящее время оценивается в 37.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.45% и USD. Отслеживайте движения HRTS на графике в реальном времени.

Как купить акции HRTS?

Вы можете купить акции Tema Cardiovascular and Metabolic ETF (HRTS) по текущей цене 37.76. Ордера обычно размещаются около 37.76 или 38.06, тогда как 14 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HRTS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HRTS?

Инвестирование в Tema Cardiovascular and Metabolic ETF предполагает учет годового диапазона 32.67 - 37.76 и текущей цены 37.76. Многие сравнивают 3.59% и 5.71% перед размещением ордеров на 37.76 или 38.06. Изучайте ежедневные изменения цены HRTS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tema Cardiovascular and Metabolic ETF?

Самая высокая цена Tema Cardiovascular and Metabolic ETF (HRTS) за последний год составила 37.76. Акции заметно колебались в пределах 32.67 - 37.76, сравнение с 37.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tema Cardiovascular and Metabolic ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tema Cardiovascular and Metabolic ETF?

Самая низкая цена Tema Cardiovascular and Metabolic ETF (HRTS) за год составила 32.67. Сравнение с текущими 37.76 и 32.67 - 37.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HRTS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HRTS?

В прошлом Tema Cardiovascular and Metabolic ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.25 и 5.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.51 37.76
Годовой диапазон
32.67 37.76
Предыдущее закрытие
37.25
Open
37.59
Bid
37.76
Ask
38.06
Low
37.51
High
37.76
Объем
14
Дневное изменение
1.37%
Месячное изменение
3.59%
6-месячное изменение
5.71%
Годовое изменение
5.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%