Валюты / HLXB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HLXB: Helix Acquisition Corp II - Class A
10.43 USD 0.17 (1.60%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HLXB за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.43, а максимальная — 11.07.
Следите за динамикой Helix Acquisition Corp II - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
10.43 11.07
Годовой диапазон
10.30 11.59
- Предыдущее закрытие
- 10.60
- Open
- 10.75
- Bid
- 10.43
- Ask
- 10.73
- Low
- 10.43
- High
- 11.07
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -1.60%
- Месячное изменение
- -2.98%
- 6-месячное изменение
- -3.87%
- Годовое изменение
- 0.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.