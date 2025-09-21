QuotazioniSezioni
Valute / HLXB
Tornare a Azioni

HLXB: Helix Acquisition Corp II - Class A

10.43 USD 0.17 (1.60%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HLXB ha avuto una variazione del -1.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.43 e ad un massimo di 11.07.

Segui le dinamiche di Helix Acquisition Corp II - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.43 11.07
Intervallo Annuale
10.30 11.59
Chiusura Precedente
10.60
Apertura
10.75
Bid
10.43
Ask
10.73
Minimo
10.43
Massimo
11.07
Volume
45
Variazione giornaliera
-1.60%
Variazione Mensile
-2.98%
Variazione Semestrale
-3.87%
Variazione Annuale
0.29%
21 settembre, domenica