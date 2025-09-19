KurseKategorien
HLXB: Helix Acquisition Corp II - Class A

10.43 USD 0.17 (1.60%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HLXB hat sich für heute um -1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.43 bis zu einem Hoch von 11.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Helix Acquisition Corp II - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.43 11.07
Jahresspanne
10.30 11.59
Vorheriger Schlusskurs
10.60
Eröffnung
10.75
Bid
10.43
Ask
10.73
Tief
10.43
Hoch
11.07
Volumen
45
Tagesänderung
-1.60%
Monatsänderung
-2.98%
6-Monatsänderung
-3.87%
Jahresänderung
0.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K