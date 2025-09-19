Währungen / HLXB
HLXB: Helix Acquisition Corp II - Class A
10.43 USD 0.17 (1.60%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HLXB hat sich für heute um -1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.43 bis zu einem Hoch von 11.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Helix Acquisition Corp II - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.43 11.07
Jahresspanne
10.30 11.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.60
- Eröffnung
- 10.75
- Bid
- 10.43
- Ask
- 10.73
- Tief
- 10.43
- Hoch
- 11.07
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -1.60%
- Monatsänderung
- -2.98%
- 6-Monatsänderung
- -3.87%
- Jahresänderung
- 0.29%
