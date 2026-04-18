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HIBL: Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
Курс HIBL за сегодня изменился на -2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.31, а максимальная — 107.52.
Следите за динамикой Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HIBL сегодня?
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) сегодня оценивается на уровне 105.53. Инструмент торгуется в пределах 105.31 - 107.52, вчерашнее закрытие составило 108.16, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIBL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares?
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 105.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 117.01% и USD. Отслеживайте движения HIBL на графике в реальном времени.
Как купить акции HIBL?
Вы можете купить акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) по текущей цене 105.53. Ордера обычно размещаются около 105.53 или 105.83, тогда как 50 и -1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIBL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HIBL?
Инвестирование в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 47.00 - 138.11 и текущей цены 105.53. Многие сравнивают 15.12% и 54.60% перед размещением ордеров на 105.53 или 105.83. Изучайте ежедневные изменения цены HIBL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) за последний год составила 138.11. Акции заметно колебались в пределах 47.00 - 138.11, сравнение с 108.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) за год составила 47.00. Сравнение с текущими 105.53 и 47.00 - 138.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIBL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HIBL?
В прошлом Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 108.16 и 117.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 108.16
- Open
- 106.89
- Bid
- 105.53
- Ask
- 105.83
- Low
- 105.31
- High
- 107.52
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -2.43%
- Месячное изменение
- 15.12%
- 6-месячное изменение
- 54.60%
- Годовое изменение
- 117.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%