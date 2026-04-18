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HIBL: Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

105.53 USD 2.63 (2.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HIBL за сегодня изменился на -2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.31, а максимальная — 107.52.

Следите за динамикой Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HIBL сегодня?

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) сегодня оценивается на уровне 105.53. Инструмент торгуется в пределах 105.31 - 107.52, вчерашнее закрытие составило 108.16, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIBL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares?

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 105.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 117.01% и USD. Отслеживайте движения HIBL на графике в реальном времени.

Как купить акции HIBL?

Вы можете купить акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) по текущей цене 105.53. Ордера обычно размещаются около 105.53 или 105.83, тогда как 50 и -1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIBL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HIBL?

Инвестирование в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 47.00 - 138.11 и текущей цены 105.53. Многие сравнивают 15.12% и 54.60% перед размещением ордеров на 105.53 или 105.83. Изучайте ежедневные изменения цены HIBL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) за последний год составила 138.11. Акции заметно колебались в пределах 47.00 - 138.11, сравнение с 108.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) за год составила 47.00. Сравнение с текущими 105.53 и 47.00 - 138.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIBL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HIBL?

В прошлом Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 108.16 и 117.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
105.31 107.52
Годовой диапазон
47.00 138.11
Предыдущее закрытие
108.16
Open
106.89
Bid
105.53
Ask
105.83
Low
105.31
High
107.52
Объем
50
Дневное изменение
-2.43%
Месячное изменение
15.12%
6-месячное изменение
54.60%
Годовое изменение
117.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%