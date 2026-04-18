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HIBL: Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF

106.84 USD 1.31 (1.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HIBL汇率已更改1.24%。当日，交易品种以低点106.02和高点108.24进行交易。

关注Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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HIBL新闻

常见问题解答

HIBL股票今天的价格是多少？

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF股票今天的定价为106.84。它在106.02 - 108.24范围内交易，昨天的收盘价为105.53，交易量达到15。HIBL的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF股票是否支付股息？

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF目前的价值为106.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注119.70%和USD。实时查看图表以跟踪HIBL走势。

如何购买HIBL股票？

您可以以106.84的当前价格购买Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF股票。订单通常设置在106.84或107.14附近，而15和-0.03%显示市场活动。立即关注HIBL的实时图表更新。

如何投资HIBL股票？

投资Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF需要考虑年度范围47.00 - 138.11和当前价格106.84。许多人在以106.84或107.14下订单之前，会比较16.55%和。实时查看HIBL价格图表，了解每日变化。

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF的最高价格是138.11。在47.00 - 138.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF的绩效。

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF股票的最低价格是多少？

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF（HIBL）的最低价格为47.00。将其与当前的106.84和47.00 - 138.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HIBL股票是什么时候拆分的？

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做多ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、105.53和119.70%中可见。

日范围
106.02 108.24
年范围
47.00 138.11
前一天收盘价
105.53
开盘价
106.87
卖价
106.84
买价
107.14
最低价
106.02
最高价
108.24
交易量
15
日变化
1.24%
月变化
16.55%
6个月变化
56.52%
年变化
119.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%