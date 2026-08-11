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HEGD: Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
Курс HEGD за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.27, а максимальная — 27.37.
Следите за динамикой Swan Hedged Equity US Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HEGD сегодня?
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) сегодня оценивается на уровне 27.31. Инструмент торгуется в пределах 27.27 - 27.37, вчерашнее закрытие составило 27.30, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEGD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Swan Hedged Equity US Large Cap ETF?
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 27.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.79% и USD. Отслеживайте движения HEGD на графике в реальном времени.
Как купить акции HEGD?
Вы можете купить акции Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) по текущей цене 27.31. Ордера обычно размещаются около 27.31 или 27.61, тогда как 77 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEGD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HEGD?
Инвестирование в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 23.91 - 27.44 и текущей цены 27.31. Многие сравнивают 1.94% и 7.90% перед размещением ордеров на 27.31 или 27.61. Изучайте ежедневные изменения цены HEGD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Swan Hedged Equity US Large Cap ETF?
Самая высокая цена Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) за последний год составила 27.44. Акции заметно колебались в пределах 23.91 - 27.44, сравнение с 27.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Swan Hedged Equity US Large Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Swan Hedged Equity US Large Cap ETF?
Самая низкая цена Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) за год составила 23.91. Сравнение с текущими 27.31 и 23.91 - 27.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEGD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HEGD?
В прошлом Swan Hedged Equity US Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.30 и 13.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.30
- Open
- 27.30
- Bid
- 27.31
- Ask
- 27.61
- Low
- 27.27
- High
- 27.37
- Объем
- 77
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 1.94%
- 6-месячное изменение
- 7.90%
- Годовое изменение
- 13.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%