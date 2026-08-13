HEGD: Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
今日HEGD汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点27.21和高点27.35进行交易。
关注Swan Hedged Equity US Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
HEGD股票今天的价格是多少？
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票今天的定价为27.21。它在27.21 - 27.35范围内交易，昨天的收盘价为27.31，交易量达到96。HEGD的实时价格图表显示了这些更新。
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票是否支付股息？
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF目前的价值为27.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.38%和USD。实时查看图表以跟踪HEGD走势。
如何购买HEGD股票？
您可以以27.21的当前价格购买Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票。订单通常设置在27.21或27.51附近，而96和-0.40%显示市场活动。立即关注HEGD的实时图表更新。
如何投资HEGD股票？
投资Swan Hedged Equity US Large Cap ETF需要考虑年度范围23.91 - 27.44和当前价格27.21。许多人在以27.21或27.51下订单之前，会比较1.57%和。实时查看HEGD价格图表，了解每日变化。
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Swan Hedged Equity US Large Cap ETF的最高价格是27.44。在23.91 - 27.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Swan Hedged Equity US Large Cap ETF的绩效。
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票的最低价格是多少？
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF（HEGD）的最低价格为23.91。将其与当前的27.21和23.91 - 27.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HEGD股票是什么时候拆分的？
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.31和13.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.31
- 开盘价
- 27.32
- 卖价
- 27.21
- 买价
- 27.51
- 最低价
- 27.21
- 最高价
- 27.35
- 交易量
- 96
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 1.57%
- 6个月变化
- 7.51%
- 年变化
- 13.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%