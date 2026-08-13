HEGD股票今天的价格是多少？ Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票今天的定价为27.21。它在27.21 - 27.35范围内交易，昨天的收盘价为27.31，交易量达到96。HEGD的实时价格图表显示了这些更新。

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票是否支付股息？ Swan Hedged Equity US Large Cap ETF目前的价值为27.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.38%和USD。实时查看图表以跟踪HEGD走势。

如何购买HEGD股票？ 您可以以27.21的当前价格购买Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票。订单通常设置在27.21或27.51附近，而96和-0.40%显示市场活动。立即关注HEGD的实时图表更新。

如何投资HEGD股票？ 投资Swan Hedged Equity US Large Cap ETF需要考虑年度范围23.91 - 27.44和当前价格27.21。许多人在以27.21或27.51下订单之前，会比较1.57%和。实时查看HEGD价格图表，了解每日变化。

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Swan Hedged Equity US Large Cap ETF的最高价格是27.44。在23.91 - 27.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Swan Hedged Equity US Large Cap ETF的绩效。

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票的最低价格是多少？ Swan Hedged Equity US Large Cap ETF（HEGD）的最低价格为23.91。将其与当前的27.21和23.91 - 27.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。