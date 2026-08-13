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HEGD: Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

27.21 USD 0.10 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HEGD汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点27.21和高点27.35进行交易。

关注Swan Hedged Equity US Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HEGD股票今天的价格是多少？

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票今天的定价为27.21。它在27.21 - 27.35范围内交易，昨天的收盘价为27.31，交易量达到96。HEGD的实时价格图表显示了这些更新。

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票是否支付股息？

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF目前的价值为27.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.38%和USD。实时查看图表以跟踪HEGD走势。

如何购买HEGD股票？

您可以以27.21的当前价格购买Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票。订单通常设置在27.21或27.51附近，而96和-0.40%显示市场活动。立即关注HEGD的实时图表更新。

如何投资HEGD股票？

投资Swan Hedged Equity US Large Cap ETF需要考虑年度范围23.91 - 27.44和当前价格27.21。许多人在以27.21或27.51下订单之前，会比较1.57%和。实时查看HEGD价格图表，了解每日变化。

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Swan Hedged Equity US Large Cap ETF的最高价格是27.44。在23.91 - 27.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Swan Hedged Equity US Large Cap ETF的绩效。

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF股票的最低价格是多少？

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF（HEGD）的最低价格为23.91。将其与当前的27.21和23.91 - 27.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HEGD股票是什么时候拆分的？

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.31和13.38%中可见。

日范围
27.21 27.35
年范围
23.91 27.44
前一天收盘价
27.31
开盘价
27.32
卖价
27.21
买价
27.51
最低价
27.21
最高价
27.35
交易量
96
日变化
-0.37%
月变化
1.57%
6个月变化
7.51%
年变化
13.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%