HDLB: ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility

16.33 USD 0.32 (1.92%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HDLB за сегодня изменился на -1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.33, а максимальная — 16.40.

Следите за динамикой ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости HDLB

Дневной диапазон
16.33 16.40
Годовой диапазон
12.16 17.08
Предыдущее закрытие
16.65
Open
16.40
Bid
16.33
Ask
16.63
Low
16.33
High
16.40
Объем
3
Дневное изменение
-1.92%
Месячное изменение
-0.49%
6-месячное изменение
2.25%
Годовое изменение
12.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.