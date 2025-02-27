Валюты / HDLB
HDLB: ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility
16.33 USD 0.32 (1.92%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HDLB за сегодня изменился на -1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.33, а максимальная — 16.40.
Следите за динамикой ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.33 16.40
Годовой диапазон
12.16 17.08
- Предыдущее закрытие
- 16.65
- Open
- 16.40
- Bid
- 16.33
- Ask
- 16.63
- Low
- 16.33
- High
- 16.40
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -1.92%
- Месячное изменение
- -0.49%
- 6-месячное изменение
- 2.25%
- Годовое изменение
- 12.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.