Курс HDLB за сегодня изменился на -1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.33, а максимальная — 16.40.

Следите за динамикой ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.