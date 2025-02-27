Währungen / HDLB
HDLB: ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility
16.38 USD 0.14 (0.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HDLB hat sich für heute um -0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.38 bis zu einem Hoch von 16.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.38 16.38
Jahresspanne
12.16 17.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.52
- Eröffnung
- 16.38
- Bid
- 16.38
- Ask
- 16.68
- Tief
- 16.38
- Hoch
- 16.38
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.85%
- Monatsänderung
- -0.18%
- 6-Monatsänderung
- 2.57%
- Jahresänderung
- 13.28%
