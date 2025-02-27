Valute / HDLB
HDLB: ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility
16.38 USD 0.14 (0.85%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HDLB ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.38 e ad un massimo di 16.38.
Segui le dinamiche di ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
16.38 16.38
Intervallo Annuale
12.16 17.08
- Chiusura Precedente
- 16.52
- Apertura
- 16.38
- Bid
- 16.38
- Ask
- 16.68
- Minimo
- 16.38
- Massimo
- 16.38
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.85%
- Variazione Mensile
- -0.18%
- Variazione Semestrale
- 2.57%
- Variazione Annuale
- 13.28%
20 settembre, sabato