QuotazioniSezioni
Valute / HDLB
Tornare a Azioni

HDLB: ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility

16.38 USD 0.14 (0.85%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HDLB ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.38 e ad un massimo di 16.38.

Segui le dinamiche di ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HDLB News

Intervallo Giornaliero
16.38 16.38
Intervallo Annuale
12.16 17.08
Chiusura Precedente
16.52
Apertura
16.38
Bid
16.38
Ask
16.68
Minimo
16.38
Massimo
16.38
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.85%
Variazione Mensile
-0.18%
Variazione Semestrale
2.57%
Variazione Annuale
13.28%
20 settembre, sabato