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HBDC: Hilton Bdc Corporate Bond ETF

24.80 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HBDC за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.64, а максимальная — 24.81.

Следите за динамикой Hilton Bdc Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HBDC сегодня?

Hilton Bdc Corporate Bond ETF (HBDC) сегодня оценивается на уровне 24.80. Инструмент торгуется в пределах 24.64 - 24.81, вчерашнее закрытие составило 24.74, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HBDC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hilton Bdc Corporate Bond ETF?

Hilton Bdc Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.98% и USD. Отслеживайте движения HBDC на графике в реальном времени.

Как купить акции HBDC?

Вы можете купить акции Hilton Bdc Corporate Bond ETF (HBDC) по текущей цене 24.80. Ордера обычно размещаются около 24.80 или 25.10, тогда как 3 и 0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HBDC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HBDC?

Инвестирование в Hilton Bdc Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.98 - 27.56 и текущей цены 24.80. Многие сравнивают 1.64% и 1.02% перед размещением ордеров на 24.80 или 25.10. Изучайте ежедневные изменения цены HBDC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hilton Bdc Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена Hilton Bdc Corporate Bond ETF (HBDC) за последний год составила 27.56. Акции заметно колебались в пределах 23.98 - 27.56, сравнение с 24.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hilton Bdc Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hilton Bdc Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена Hilton Bdc Corporate Bond ETF (HBDC) за год составила 23.98. Сравнение с текущими 24.80 и 23.98 - 27.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HBDC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HBDC?

В прошлом Hilton Bdc Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.74 и -1.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.64 24.81
Годовой диапазон
23.98 27.56
Предыдущее закрытие
24.74
Open
24.64
Bid
24.80
Ask
25.10
Low
24.64
High
24.81
Объем
3
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
1.64%
6-месячное изменение
1.02%
Годовое изменение
-1.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%