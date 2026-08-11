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HAVA: Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A
Курс HAVA за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.16, а максимальная — 10.17.
Следите за динамикой Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HAVA сегодня?
Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A (HAVA) сегодня оценивается на уровне 10.17. Инструмент торгуется в пределах 10.16 - 10.17, вчерашнее закрытие составило 10.15, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HAVA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A?
Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A в настоящее время оценивается в 10.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.21% и USD. Отслеживайте движения HAVA на графике в реальном времени.
Как купить акции HAVA?
Вы можете купить акции Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A (HAVA) по текущей цене 10.17. Ордера обычно размещаются около 10.17 или 10.47, тогда как 11 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HAVA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HAVA?
Инвестирование в Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.17 и текущей цены 10.17. Многие сравнивают 0.49% и 1.90% перед размещением ордеров на 10.17 или 10.47. Изучайте ежедневные изменения цены HAVA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A?
Самая высокая цена Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A (HAVA) за последний год составила 10.17. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.17, сравнение с 10.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A?
Самая низкая цена Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A (HAVA) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.17 и 9.87 - 10.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HAVA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HAVA?
В прошлом Harvard Ave Acquisition Corporation - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.15 и 2.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.15
- Open
- 10.16
- Bid
- 10.17
- Ask
- 10.47
- Low
- 10.16
- High
- 10.17
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 1.90%
- Годовое изменение
- 2.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%