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HAPI: Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

46.41 USD 0.08 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HAPI за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.41, а максимальная — 46.65.

Следите за динамикой Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HAPI сегодня?

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF (HAPI) сегодня оценивается на уровне 46.41. Инструмент торгуется в пределах 46.41 - 46.65, вчерашнее закрытие составило 46.33, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HAPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF?

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 46.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.91% и USD. Отслеживайте движения HAPI на графике в реальном времени.

Как купить акции HAPI?

Вы можете купить акции Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF (HAPI) по текущей цене 46.41. Ордера обычно размещаются около 46.41 или 46.71, тогда как 5 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HAPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HAPI?

Инвестирование в Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 38.47 - 46.65 и текущей цены 46.41. Многие сравнивают 1.80% и 11.59% перед размещением ордеров на 46.41 или 46.71. Изучайте ежедневные изменения цены HAPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF?

Самая высокая цена Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF (HAPI) за последний год составила 46.65. Акции заметно колебались в пределах 38.47 - 46.65, сравнение с 46.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF?

Самая низкая цена Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF (HAPI) за год составила 38.47. Сравнение с текущими 46.41 и 38.47 - 46.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HAPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HAPI?

В прошлом Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.33 и 18.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.41 46.65
Годовой диапазон
38.47 46.65
Предыдущее закрытие
46.33
Open
46.58
Bid
46.41
Ask
46.71
Low
46.41
High
46.65
Объем
5
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
1.80%
6-месячное изменение
11.59%
Годовое изменение
18.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%