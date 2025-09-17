Курс HAPI за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.41, а максимальная — 46.65.

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