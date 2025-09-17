HAPI: Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF
今日HAPI汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点46.48和高点46.65进行交易。
关注Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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HAPI新闻
常见问题解答
HAPI股票今天的价格是多少？
Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF股票今天的定价为46.48。它在46.48 - 46.65范围内交易，昨天的收盘价为46.41，交易量达到4。HAPI的实时价格图表显示了这些更新。
Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF股票是否支付股息？
Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF目前的价值为46.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.09%和USD。实时查看图表以跟踪HAPI走势。
如何购买HAPI股票？
您可以以46.48的当前价格购买Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF股票。订单通常设置在46.48或46.78附近，而4和-0.36%显示市场活动。立即关注HAPI的实时图表更新。
如何投资HAPI股票？
投资Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF需要考虑年度范围38.47 - 46.65和当前价格46.48。许多人在以46.48或46.78下订单之前，会比较1.95%和。实时查看HAPI价格图表，了解每日变化。
Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF的最高价格是46.65。在38.47 - 46.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF的绩效。
Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF股票的最低价格是多少？
Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF（HAPI）的最低价格为38.47。将其与当前的46.48和38.47 - 46.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HAPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HAPI股票是什么时候拆分的？
Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.41和19.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.41
- 开盘价
- 46.65
- 卖价
- 46.48
- 买价
- 46.78
- 最低价
- 46.48
- 最高价
- 46.65
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 1.95%
- 6个月变化
- 11.76%
- 年变化
- 19.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%