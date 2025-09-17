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HAPI: Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

46.48 USD 0.07 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HAPI汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点46.48和高点46.65进行交易。

关注Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HAPI新闻

常见问题解答

HAPI股票今天的价格是多少？

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF股票今天的定价为46.48。它在46.48 - 46.65范围内交易，昨天的收盘价为46.41，交易量达到4。HAPI的实时价格图表显示了这些更新。

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF股票是否支付股息？

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF目前的价值为46.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.09%和USD。实时查看图表以跟踪HAPI走势。

如何购买HAPI股票？

您可以以46.48的当前价格购买Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF股票。订单通常设置在46.48或46.78附近，而4和-0.36%显示市场活动。立即关注HAPI的实时图表更新。

如何投资HAPI股票？

投资Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF需要考虑年度范围38.47 - 46.65和当前价格46.48。许多人在以46.48或46.78下订单之前，会比较1.95%和。实时查看HAPI价格图表，了解每日变化。

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF的最高价格是46.65。在38.47 - 46.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF的绩效。

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF股票的最低价格是多少？

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF（HAPI）的最低价格为38.47。将其与当前的46.48和38.47 - 46.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HAPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HAPI股票是什么时候拆分的？

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.41和19.09%中可见。

日范围
46.48 46.65
年范围
38.47 46.65
前一天收盘价
46.41
开盘价
46.65
卖价
46.48
买价
46.78
最低价
46.48
最高价
46.65
交易量
4
日变化
0.15%
月变化
1.95%
6个月变化
11.76%
年变化
19.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%