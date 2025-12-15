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HAP: VanEck Natural Resources ETF
Курс HAP за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.89, а максимальная — 73.72.
Следите за динамикой VanEck Natural Resources ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HAP сегодня?
VanEck Natural Resources ETF (HAP) сегодня оценивается на уровне 73.67. Инструмент торгуется в пределах 72.89 - 73.72, вчерашнее закрытие составило 72.84, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HAP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Natural Resources ETF?
VanEck Natural Resources ETF в настоящее время оценивается в 73.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.24% и USD. Отслеживайте движения HAP на графике в реальном времени.
Как купить акции HAP?
Вы можете купить акции VanEck Natural Resources ETF (HAP) по текущей цене 73.67. Ордера обычно размещаются около 73.67 или 73.97, тогда как 51 и 0.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HAP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HAP?
Инвестирование в VanEck Natural Resources ETF предполагает учет годового диапазона 54.83 - 74.63 и текущей цены 73.67. Многие сравнивают 4.66% и -0.98% перед размещением ордеров на 73.67 или 73.97. Изучайте ежедневные изменения цены HAP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Natural Resources ETF?
Самая высокая цена VanEck Natural Resources ETF (HAP) за последний год составила 74.63. Акции заметно колебались в пределах 54.83 - 74.63, сравнение с 72.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Natural Resources ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Natural Resources ETF?
Самая низкая цена VanEck Natural Resources ETF (HAP) за год составила 54.83. Сравнение с текущими 73.67 и 54.83 - 74.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HAP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HAP?
В прошлом VanEck Natural Resources ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.84 и 33.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 72.84
- Open
- 72.97
- Bid
- 73.67
- Ask
- 73.97
- Low
- 72.89
- High
- 73.72
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 1.14%
- Месячное изменение
- 4.66%
- 6-месячное изменение
- -0.98%
- Годовое изменение
- 33.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%