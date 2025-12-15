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HAP: VanEck Natural Resources ETF

73.67 USD 0.83 (1.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HAP за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.89, а максимальная — 73.72.

Следите за динамикой VanEck Natural Resources ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HAP сегодня?

VanEck Natural Resources ETF (HAP) сегодня оценивается на уровне 73.67. Инструмент торгуется в пределах 72.89 - 73.72, вчерашнее закрытие составило 72.84, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HAP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Natural Resources ETF?

VanEck Natural Resources ETF в настоящее время оценивается в 73.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.24% и USD. Отслеживайте движения HAP на графике в реальном времени.

Как купить акции HAP?

Вы можете купить акции VanEck Natural Resources ETF (HAP) по текущей цене 73.67. Ордера обычно размещаются около 73.67 или 73.97, тогда как 51 и 0.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HAP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HAP?

Инвестирование в VanEck Natural Resources ETF предполагает учет годового диапазона 54.83 - 74.63 и текущей цены 73.67. Многие сравнивают 4.66% и -0.98% перед размещением ордеров на 73.67 или 73.97. Изучайте ежедневные изменения цены HAP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Natural Resources ETF?

Самая высокая цена VanEck Natural Resources ETF (HAP) за последний год составила 74.63. Акции заметно колебались в пределах 54.83 - 74.63, сравнение с 72.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Natural Resources ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Natural Resources ETF?

Самая низкая цена VanEck Natural Resources ETF (HAP) за год составила 54.83. Сравнение с текущими 73.67 и 54.83 - 74.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HAP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HAP?

В прошлом VanEck Natural Resources ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.84 и 33.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.89 73.72
Годовой диапазон
54.83 74.63
Предыдущее закрытие
72.84
Open
72.97
Bid
73.67
Ask
73.97
Low
72.89
High
73.72
Объем
51
Дневное изменение
1.14%
Месячное изменение
4.66%
6-месячное изменение
-0.98%
Годовое изменение
33.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%