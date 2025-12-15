报价部分
货币 / HAP
回到股票

HAP: VanEck Natural Resources ETF

73.73 USD 0.06 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HAP汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点73.56和高点73.89进行交易。

关注VanEck Natural Resources ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HAP新闻

常见问题解答

HAP股票今天的价格是多少？

VanEck Natural Resources ETF股票今天的定价为73.73。它在73.56 - 73.89范围内交易，昨天的收盘价为73.67，交易量达到29。HAP的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Natural Resources ETF股票是否支付股息？

VanEck Natural Resources ETF目前的价值为73.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.35%和USD。实时查看图表以跟踪HAP走势。

如何购买HAP股票？

您可以以73.73的当前价格购买VanEck Natural Resources ETF股票。订单通常设置在73.73或74.03附近，而29和-0.11%显示市场活动。立即关注HAP的实时图表更新。

如何投资HAP股票？

投资VanEck Natural Resources ETF需要考虑年度范围54.83 - 74.63和当前价格73.73。许多人在以73.73或74.03下订单之前，会比较4.74%和。实时查看HAP价格图表，了解每日变化。

VanEck Natural Resources ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Natural Resources ETF的最高价格是74.63。在54.83 - 74.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Natural Resources ETF的绩效。

VanEck Natural Resources ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Natural Resources ETF（HAP）的最低价格为54.83。将其与当前的73.73和54.83 - 74.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HAP股票是什么时候拆分的？

VanEck Natural Resources ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.67和33.35%中可见。

日范围
73.56 73.89
年范围
54.83 74.63
前一天收盘价
73.67
开盘价
73.81
卖价
73.73
买价
74.03
最低价
73.56
最高价
73.89
交易量
29
日变化
0.08%
月变化
4.74%
6个月变化
-0.90%
年变化
33.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%