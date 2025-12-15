HAP: VanEck Natural Resources ETF
今日HAP汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点73.56和高点73.89进行交易。
关注VanEck Natural Resources ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAP新闻
- GNR: Broad Natural Resources Exposure, But Not The Category's Best Performer
- Stagflation May Be The New Base Case: Why It Matters
- After The Shock: Where Resources Go Next
- GNR: A Beneficiary Of Rising Energy Prices (NYSEARCA:GNR)
- Iran Oil Disruption: Geopolitics And Global Energy Markets
- MGNR: Active Management Takes Advantage Of Higher Metal Prices (NYSEARCA:MGNR)
- Plan For 2026: Predictions From Our Portfolio Managers
- HAP: An Option To Consider If Inflation And Commodities Rise In 2026 (NYSEARCA:HAP)
常见问题解答
HAP股票今天的价格是多少？
VanEck Natural Resources ETF股票今天的定价为73.73。它在73.56 - 73.89范围内交易，昨天的收盘价为73.67，交易量达到29。HAP的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Natural Resources ETF股票是否支付股息？
VanEck Natural Resources ETF目前的价值为73.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.35%和USD。实时查看图表以跟踪HAP走势。
如何购买HAP股票？
您可以以73.73的当前价格购买VanEck Natural Resources ETF股票。订单通常设置在73.73或74.03附近，而29和-0.11%显示市场活动。立即关注HAP的实时图表更新。
如何投资HAP股票？
投资VanEck Natural Resources ETF需要考虑年度范围54.83 - 74.63和当前价格73.73。许多人在以73.73或74.03下订单之前，会比较4.74%和。实时查看HAP价格图表，了解每日变化。
VanEck Natural Resources ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Natural Resources ETF的最高价格是74.63。在54.83 - 74.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Natural Resources ETF的绩效。
VanEck Natural Resources ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Natural Resources ETF（HAP）的最低价格为54.83。将其与当前的73.73和54.83 - 74.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HAP股票是什么时候拆分的？
VanEck Natural Resources ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.67和33.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 73.67
- 开盘价
- 73.81
- 卖价
- 73.73
- 买价
- 74.03
- 最低价
- 73.56
- 最高价
- 73.89
- 交易量
- 29
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 4.74%
- 6个月变化
- -0.90%
- 年变化
- 33.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%