Курс GUNR за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.20, а максимальная — 53.93.

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