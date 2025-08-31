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GUNR: FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF
Курс GUNR за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.20, а максимальная — 53.93.
Следите за динамикой FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GUNR сегодня?
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF (GUNR) сегодня оценивается на уровне 53.88. Инструмент торгуется в пределах 53.20 - 53.93, вчерашнее закрытие составило 53.00, а торговый объем достиг 250. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GUNR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF?
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF в настоящее время оценивается в 53.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.12% и USD. Отслеживайте движения GUNR на графике в реальном времени.
Как купить акции GUNR?
Вы можете купить акции FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF (GUNR) по текущей цене 53.88. Ордера обычно размещаются около 53.88 или 54.18, тогда как 250 и 1.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GUNR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GUNR?
Инвестирование в FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF предполагает учет годового диапазона 42.43 - 56.21 и текущей цены 53.88. Многие сравнивают 3.66% и -3.89% перед размещением ордеров на 53.88 или 54.18. Изучайте ежедневные изменения цены GUNR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF?
Самая высокая цена FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF (GUNR) за последний год составила 56.21. Акции заметно колебались в пределах 42.43 - 56.21, сравнение с 53.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF?
Самая низкая цена FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF (GUNR) за год составила 42.43. Сравнение с текущими 53.88 и 42.43 - 56.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GUNR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GUNR?
В прошлом FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.00 и 26.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.00
- Open
- 53.20
- Bid
- 53.88
- Ask
- 54.18
- Low
- 53.20
- High
- 53.93
- Объем
- 250
- Дневное изменение
- 1.66%
- Месячное изменение
- 3.66%
- 6-месячное изменение
- -3.89%
- Годовое изменение
- 26.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%