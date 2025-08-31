GUNR: FlexShares全球上游自然资源股指数ETF
今日GUNR汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点53.68和高点54.03进行交易。
关注FlexShares全球上游自然资源股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
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GUNR新闻
常见问题解答
GUNR股票今天的价格是多少？
FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票今天的定价为53.86。它在53.68 - 54.03范围内交易，昨天的收盘价为53.88，交易量达到378。GUNR的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票是否支付股息？
FlexShares全球上游自然资源股指数ETF目前的价值为53.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.08%和USD。实时查看图表以跟踪GUNR走势。
如何购买GUNR股票？
您可以以53.86的当前价格购买FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票。订单通常设置在53.86或54.16附近，而378和0.02%显示市场活动。立即关注GUNR的实时图表更新。
如何投资GUNR股票？
投资FlexShares全球上游自然资源股指数ETF需要考虑年度范围42.43 - 56.21和当前价格53.86。许多人在以53.86或54.16下订单之前，会比较3.62%和。实时查看GUNR价格图表，了解每日变化。
FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares全球上游自然资源股指数ETF的最高价格是56.21。在42.43 - 56.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares全球上游自然资源股指数ETF的绩效。
FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票的最低价格是多少？
FlexShares全球上游自然资源股指数ETF（GUNR）的最低价格为42.43。将其与当前的53.86和42.43 - 56.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GUNR股票是什么时候拆分的？
FlexShares全球上游自然资源股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.88和26.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.88
- 开盘价
- 53.85
- 卖价
- 53.86
- 买价
- 54.16
- 最低价
- 53.68
- 最高价
- 54.03
- 交易量
- 378
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 3.62%
- 6个月变化
- -3.92%
- 年变化
- 26.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%