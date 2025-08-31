GUNR股票今天的价格是多少？ FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票今天的定价为53.86。它在53.68 - 54.03范围内交易，昨天的收盘价为53.88，交易量达到378。GUNR的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票是否支付股息？ FlexShares全球上游自然资源股指数ETF目前的价值为53.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.08%和USD。实时查看图表以跟踪GUNR走势。

如何购买GUNR股票？ 您可以以53.86的当前价格购买FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票。订单通常设置在53.86或54.16附近，而378和0.02%显示市场活动。立即关注GUNR的实时图表更新。

如何投资GUNR股票？ 投资FlexShares全球上游自然资源股指数ETF需要考虑年度范围42.43 - 56.21和当前价格53.86。许多人在以53.86或54.16下订单之前，会比较3.62%和。实时查看GUNR价格图表，了解每日变化。

FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FlexShares全球上游自然资源股指数ETF的最高价格是56.21。在42.43 - 56.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares全球上游自然资源股指数ETF的绩效。

FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票的最低价格是多少？ FlexShares全球上游自然资源股指数ETF（GUNR）的最低价格为42.43。将其与当前的53.86和42.43 - 56.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。