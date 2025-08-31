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GUNR: FlexShares全球上游自然资源股指数ETF

53.86 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GUNR汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点53.68和高点54.03进行交易。

关注FlexShares全球上游自然资源股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GUNR新闻

常见问题解答

GUNR股票今天的价格是多少？

FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票今天的定价为53.86。它在53.68 - 54.03范围内交易，昨天的收盘价为53.88，交易量达到378。GUNR的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票是否支付股息？

FlexShares全球上游自然资源股指数ETF目前的价值为53.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.08%和USD。实时查看图表以跟踪GUNR走势。

如何购买GUNR股票？

您可以以53.86的当前价格购买FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票。订单通常设置在53.86或54.16附近，而378和0.02%显示市场活动。立即关注GUNR的实时图表更新。

如何投资GUNR股票？

投资FlexShares全球上游自然资源股指数ETF需要考虑年度范围42.43 - 56.21和当前价格53.86。许多人在以53.86或54.16下订单之前，会比较3.62%和。实时查看GUNR价格图表，了解每日变化。

FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares全球上游自然资源股指数ETF的最高价格是56.21。在42.43 - 56.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares全球上游自然资源股指数ETF的绩效。

FlexShares全球上游自然资源股指数ETF股票的最低价格是多少？

FlexShares全球上游自然资源股指数ETF（GUNR）的最低价格为42.43。将其与当前的53.86和42.43 - 56.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GUNR股票是什么时候拆分的？

FlexShares全球上游自然资源股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.88和26.08%中可见。

日范围
53.68 54.03
年范围
42.43 56.21
前一天收盘价
53.88
开盘价
53.85
卖价
53.86
买价
54.16
最低价
53.68
最高价
54.03
交易量
378
日变化
-0.04%
月变化
3.62%
6个月变化
-3.92%
年变化
26.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%