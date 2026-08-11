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GTOC: Invesco Core Fixed Income ETF

24.74 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GTOC за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.74, а максимальная — 24.74.

Следите за динамикой Invesco Core Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GTOC сегодня?

Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) сегодня оценивается на уровне 24.74. Инструмент торгуется в пределах 24.74 - 24.74, вчерашнее закрытие составило 24.78, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTOC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Core Fixed Income ETF?

Invesco Core Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 24.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.75% и USD. Отслеживайте движения GTOC на графике в реальном времени.

Как купить акции GTOC?

Вы можете купить акции Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) по текущей цене 24.74. Ордера обычно размещаются около 24.74 или 25.04, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTOC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GTOC?

Инвестирование в Invesco Core Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.63 - 25.70 и текущей цены 24.74. Многие сравнивают 0.16% и -3.40% перед размещением ордеров на 24.74 или 25.04. Изучайте ежедневные изменения цены GTOC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Core Fixed Income ETF?

Самая высокая цена Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) за последний год составила 25.70. Акции заметно колебались в пределах 24.63 - 25.70, сравнение с 24.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Core Fixed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Core Fixed Income ETF?

Самая низкая цена Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) за год составила 24.63. Сравнение с текущими 24.74 и 24.63 - 25.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTOC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GTOC?

В прошлом Invesco Core Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.78 и -1.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.74 24.74
Годовой диапазон
24.63 25.70
Предыдущее закрытие
24.78
Open
24.74
Bid
24.74
Ask
25.04
Low
24.74
High
24.74
Объем
1
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-3.40%
Годовое изменение
-1.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%