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GTO: Invesco Total Return Bond ETF

46.20 USD 0.12 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GTO за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.20, а максимальная — 46.28.

Следите за динамикой Invesco Total Return Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GTO сегодня?

Invesco Total Return Bond ETF (GTO) сегодня оценивается на уровне 46.20. Инструмент торгуется в пределах 46.20 - 46.28, вчерашнее закрытие составило 46.32, а торговый объем достиг 201. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Total Return Bond ETF?

Invesco Total Return Bond ETF в настоящее время оценивается в 46.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.51% и USD. Отслеживайте движения GTO на графике в реальном времени.

Как купить акции GTO?

Вы можете купить акции Invesco Total Return Bond ETF (GTO) по текущей цене 46.20. Ордера обычно размещаются около 46.20 или 46.50, тогда как 201 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GTO?

Инвестирование в Invesco Total Return Bond ETF предполагает учет годового диапазона 45.88 - 48.00 и текущей цены 46.20. Многие сравнивают 0.70% и -3.33% перед размещением ордеров на 46.20 или 46.50. Изучайте ежедневные изменения цены GTO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Total Return Bond ETF?

Самая высокая цена Invesco Total Return Bond ETF (GTO) за последний год составила 48.00. Акции заметно колебались в пределах 45.88 - 48.00, сравнение с 46.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Total Return Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Total Return Bond ETF?

Самая низкая цена Invesco Total Return Bond ETF (GTO) за год составила 45.88. Сравнение с текущими 46.20 и 45.88 - 48.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GTO?

В прошлом Invesco Total Return Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.32 и -1.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.20 46.28
Годовой диапазон
45.88 48.00
Предыдущее закрытие
46.32
Open
46.28
Bid
46.20
Ask
46.50
Low
46.20
High
46.28
Объем
201
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
0.70%
6-месячное изменение
-3.33%
Годовое изменение
-1.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%