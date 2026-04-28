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GTO: Invesco Total Return Bond ETF
Курс GTO за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.20, а максимальная — 46.28.
Следите за динамикой Invesco Total Return Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GTO сегодня?
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) сегодня оценивается на уровне 46.20. Инструмент торгуется в пределах 46.20 - 46.28, вчерашнее закрытие составило 46.32, а торговый объем достиг 201. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Total Return Bond ETF?
Invesco Total Return Bond ETF в настоящее время оценивается в 46.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.51% и USD. Отслеживайте движения GTO на графике в реальном времени.
Как купить акции GTO?
Вы можете купить акции Invesco Total Return Bond ETF (GTO) по текущей цене 46.20. Ордера обычно размещаются около 46.20 или 46.50, тогда как 201 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GTO?
Инвестирование в Invesco Total Return Bond ETF предполагает учет годового диапазона 45.88 - 48.00 и текущей цены 46.20. Многие сравнивают 0.70% и -3.33% перед размещением ордеров на 46.20 или 46.50. Изучайте ежедневные изменения цены GTO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Total Return Bond ETF?
Самая высокая цена Invesco Total Return Bond ETF (GTO) за последний год составила 48.00. Акции заметно колебались в пределах 45.88 - 48.00, сравнение с 46.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Total Return Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Total Return Bond ETF?
Самая низкая цена Invesco Total Return Bond ETF (GTO) за год составила 45.88. Сравнение с текущими 46.20 и 45.88 - 48.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GTO?
В прошлом Invesco Total Return Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.32 и -1.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.32
- Open
- 46.28
- Bid
- 46.20
- Ask
- 46.50
- Low
- 46.20
- High
- 46.28
- Объем
- 201
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 0.70%
- 6-месячное изменение
- -3.33%
- Годовое изменение
- -1.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%