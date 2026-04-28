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GTO: Invesco Total Return Bond ETF

46.23 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GTO汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点46.22和高点46.26进行交易。

关注Invesco Total Return Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GTO新闻

常见问题解答

GTO股票今天的价格是多少？

Invesco Total Return Bond ETF股票今天的定价为46.23。它在46.22 - 46.26范围内交易，昨天的收盘价为46.20，交易量达到251。GTO的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Total Return Bond ETF股票是否支付股息？

Invesco Total Return Bond ETF目前的价值为46.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.45%和USD。实时查看图表以跟踪GTO走势。

如何购买GTO股票？

您可以以46.23的当前价格购买Invesco Total Return Bond ETF股票。订单通常设置在46.23或46.53附近，而251和-0.04%显示市场活动。立即关注GTO的实时图表更新。

如何投资GTO股票？

投资Invesco Total Return Bond ETF需要考虑年度范围45.88 - 48.00和当前价格46.23。许多人在以46.23或46.53下订单之前，会比较0.76%和。实时查看GTO价格图表，了解每日变化。

Invesco Total Return Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Total Return Bond ETF的最高价格是48.00。在45.88 - 48.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Total Return Bond ETF的绩效。

Invesco Total Return Bond ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Total Return Bond ETF（GTO）的最低价格为45.88。将其与当前的46.23和45.88 - 48.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GTO股票是什么时候拆分的？

Invesco Total Return Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.20和-1.45%中可见。

日范围
46.22 46.26
年范围
45.88 48.00
前一天收盘价
46.20
开盘价
46.25
卖价
46.23
买价
46.53
最低价
46.22
最高价
46.26
交易量
251
日变化
0.06%
月变化
0.76%
6个月变化
-3.26%
年变化
-1.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%