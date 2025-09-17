КотировкиРазделы
GTM

11.84 USD 0.36 (2.95%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GTM за сегодня изменился на -2.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.61, а максимальная — 12.19.

Дневной диапазон
11.61 12.19
Годовой диапазон
9.17 12.50
Предыдущее закрытие
12.20
Open
12.13
Bid
11.84
Ask
12.14
Low
11.61
High
12.19
Объем
7.098 K
Дневное изменение
-2.95%
Месячное изменение
11.70%
6-месячное изменение
25.82%
Годовое изменение
25.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.