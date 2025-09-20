Valute / GTM
GTM
11.83 USD 0.31 (2.55%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GTM ha avuto una variazione del -2.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.80 e ad un massimo di 12.25.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.80 12.25
Intervallo Annuale
9.17 12.50
- Chiusura Precedente
- 12.14
- Apertura
- 12.14
- Bid
- 11.83
- Ask
- 12.13
- Minimo
- 11.80
- Massimo
- 12.25
- Volume
- 6.495 K
- Variazione giornaliera
- -2.55%
- Variazione Mensile
- 11.60%
- Variazione Semestrale
- 25.72%
- Variazione Annuale
- 25.72%
20 settembre, sabato