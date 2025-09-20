QuotazioniSezioni
11.83 USD 0.31 (2.55%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GTM ha avuto una variazione del -2.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.80 e ad un massimo di 12.25.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.80 12.25
Intervallo Annuale
9.17 12.50
Chiusura Precedente
12.14
Apertura
12.14
Bid
11.83
Ask
12.13
Minimo
11.80
Massimo
12.25
Volume
6.495 K
Variazione giornaliera
-2.55%
Variazione Mensile
11.60%
Variazione Semestrale
25.72%
Variazione Annuale
25.72%
20 settembre, sabato