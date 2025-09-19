Währungen / GTM
GTM
12.14 USD 0.13 (1.08%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GTM hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.00 bis zu einem Hoch von 12.22 gehandelt.

Tagesspanne
12.00 12.22
Jahresspanne
9.17 12.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.01
- Eröffnung
- 12.01
- Bid
- 12.14
- Ask
- 12.44
- Tief
- 12.00
- Hoch
- 12.22
- Volumen
- 6.680 K
- Tagesänderung
- 1.08%
- Monatsänderung
- 14.53%
- 6-Monatsänderung
- 29.01%
- Jahresänderung
- 29.01%
