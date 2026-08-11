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GTEK: Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
Курс GTEK за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.58, а максимальная — 57.82.
Следите за динамикой Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GTEK сегодня?
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) сегодня оценивается на уровне 57.65. Инструмент торгуется в пределах 57.58 - 57.82, вчерашнее закрытие составило 58.27, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTEK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF?
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF в настоящее время оценивается в 57.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 60.09% и USD. Отслеживайте движения GTEK на графике в реальном времени.
Как купить акции GTEK?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) по текущей цене 57.65. Ордера обычно размещаются около 57.65 или 57.95, тогда как 9 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTEK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GTEK?
Инвестирование в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF предполагает учет годового диапазона 35.86 - 63.14 и текущей цены 57.65. Многие сравнивают 7.38% и 33.20% перед размещением ордеров на 57.65 или 57.95. Изучайте ежедневные изменения цены GTEK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) за последний год составила 63.14. Акции заметно колебались в пределах 35.86 - 63.14, сравнение с 58.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) за год составила 35.86. Сравнение с текущими 57.65 и 35.86 - 63.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTEK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GTEK?
В прошлом Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.27 и 60.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 58.27
- Open
- 57.82
- Bid
- 57.65
- Ask
- 57.95
- Low
- 57.58
- High
- 57.82
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -1.06%
- Месячное изменение
- 7.38%
- 6-месячное изменение
- 33.20%
- Годовое изменение
- 60.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%